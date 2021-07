Ghana Music Awards UK 2021 Nominees Announced – Full List

The Ghana Music Awards UK 2021 nominees have been announced at a beautiful ceremony in Accra, Ghana.

Among the musicians who earned nomination(s) into various categories of the 5th edition include Sarkodie, Kumi Guitar, Kofi Jamar, Diana Hamilton and Wendy Shay.

Below are the categories and their respective nominees:

GOSPEL SONG OF THE YEAR

● Favour Everywhere – Celestine Donkor ft. Evelyn Wanjiru

● Blessed – Akesse Brempong ft. Joe Mettle

● Adom – Diana Hamilton

● Jesus – MOGMusic

● Yesu Mo – Joe Mettle

● Fame Sie – Akua Emelia ft. Francis Amo

HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

● Funny Love – Frank Naro

● Open Gate – Kuami Eugene

● Behind The Scenes – Kofi Kinaata

● Party – Sista Afia ft. Fameye

● Moonlight – Bless

● Sex – Kumi Guitar

● Posti Me – Akwaboah

● Sankofa – King Jerry

● Later – Mr Drew ft. Kelvyn Boy

● Okomfuo Kwadee – Fameye

HIPLIFE SONG OF THE YEAR

● Dw3 Remix – Krymi & Mr Drew ft Quamina MP, Kofi Mole, DopeNation, Bosom PYung & Fameye

● Putuu (Pray) – Stonebwoy

● This Year – Mr Drew ft. Medikal

● Happy Day – Sarkodie ft. Kuami Eugene

● Thank God – DopeNation ft. Kofi Kinaata

● Long Life – Fameye ft. Kwesi Arthur

● No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

● Yeeko – Okyeame Kwame ft Kuami Eugene

HIP HOP SONG OF THE YEAR

● Ekorso – Kofi Jamar ft. Yaw TOG & YPee

● Money – Kweku Flick

● La Hustle remix – Medikal ft. Joey B & Criss Waddle

● Force Dem To Play Nonsense – Eno Barony ft. Sister Derby & Strongman

● Kumerica – YPee

● Sore – Yaw TOG ft. O’kenneth, City Boy, Reggie & Jay Bahd

● Yie Yie – Okese1

● Otan Hunu – Dead Peepol ft. Rich Kent.

● Akobam – Joey B ft. Medikal & Kofi Mole

● Goat – AY Poyoo

REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

● Forever – Samini

● 1Don – Shatta Wale

● Make Up – Kahpun ft. Stonebwoy

● Gye Diee – Ras Kuuku ft. MOGMusic

● 1 Gad – Stonebwoy

● Why – Adina

AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR

● Baajo – Kwesi Arthur ft. Joeboy

● Momo – Kelvyn Boy ft. Mugeez & Darkovibes

● Say Cheese – KiDi

● Maria – Camidoh

● Later – Mr Drew ft. Kelvyn Boy

● Forever – Gyakie

● Let Me Know – Mr Drew

● Die 4 U – Cina Soul

● Alright – King Promise ft Shatta Wale

AFROBEATS/AFROPOP ARTISTE OF THE YEAR

● Wendy Shay

● Adina

● Kelvyn Boy

● Camidoh

● KiDi

● King Promise

● Mr. Drew

● Darkovibes

UNCOVERED ARTISTE OF THE YEAR

● Tiisha

● Oseikrom Sikani ● Malcolm Nuna

● Ohemaa Eunice

● Kwame Yogot

● Naana Blu

● Nautyca

● Emelia Brobbey

● Nanky

● Heartman

● Mona 4Reall

● Luciya

GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

● Patience Nyarko

● Akesse Brempong

● MOGMusic

● Diana Hamilton

● Joe Mettle

● Celestine Donkor

HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR

● Akwaboah

● Fameye

● Kuami Eugene

● Sista Afia

● Kofi Kinaata ● Kumi Guitar

● King Jerry

REGGAE/DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR

● Stonebwoy

● Epixode

● Kaphun

● Samini

● Shatta Wale ● Ras Kuuku

● Larruso

BEST VIDEO OF THE YEAR

● Why – Adina

● Playa – Sefa ft. Wendy Shay

● One Man – KiDi Ft Adina

● H.I.T (Haters In Tears) – Wendy ft. Shatta

● Adom – Diana Hamilton

● Open Gate – Kuami Eugene

● On the Street – Kweku Smoke

● Let Me Know – Mr Drew

● Fancy – Amaarae

● Miracle – Wilmina ft. Min. Igwe

SONGWRITER OF THE YEAR

● Yesu Mo – Joe Mettle

● Brown Paper Bag – Sarkodie

● Posti Me – Akwaboah

● Adom – Diana Hamilton

● Too Much – Epixode

● Behind The Scenes – Kofi Kinaata

● Speed Up – Fameye

HIPLIFE/HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR

● Medikal

● Eno Barony

● Kwesi Arthur

● Yaw TOG

● Keche

● Kofi Jamar

● Sarkodie ● Joey B

● Amerado

● Strongman

MALE VOCALIST OF THE YEAR

● KiDi – Say Cheese

● Kobby Mantey

● Mr Drew – This Year

● King Promise – Alright ● MOGMusic – Jesus

● Akwaboah – Posti Me

● Joe Mettle – Yesu Mo

BEST GROUP OF THE YEAR

● DopeNation

● Bethel Revival Choir

● Keche

● Dead Peepol

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

● No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

● Blessed – Akesse Brempong ft. Joe Mettle

● Ekorso – Kofi Jamar ft. Yaw TOG & YPee

● This Year – Mr Drew ft. Medikal

● La Hustle Remix – Medikal ft. Joey B & Criss Waddle

● Happy Day – Sarkodie ft. Kuami Eugene

● Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft. Kweku Flick & Yaw TOG ● Duna 3ye S3k3 – Eazzy ft. Quamina MP

● Sore – Yaw TOG ft. O’kenneth, City Boy, Reggie & Jay Bahd

● Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

BEST RAPPER

● Sarkodie

● Amerado

● Medikal

● Kofi Jamar

● Eno Barony

● Strongman

● Obibini

● YPee

AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

● Burna Boy

● Davido

● Wizkid

● Master KG

● Fireboy DML

● Sinach

● Mercy Chinwo

● Judikay

● Diamond Platinum

● Teni

MOST POPULAR SONG OF THE YEAR

● Putuu (Pray) – Stonebwoy

● Adom – Diana Hamilton ● Ekorso – Kofi Jamar

● Open Gate – Kuami Eugene

● La Hustle remix – Medikal ft. Joey B & Criss Waddle

● Happy Day – Sarkodie ft. Kuami Eugene

● Sore – Yaw TOG ft. O`kenneth, City Boy, Reggie & Jay Bahd

● No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

● Say Cheese – KiDi

NEW ARTISTE OF THE YEAR

● Amerado

● Dead Peepol

● Gyakie

● Kofi Jamar

● Kweku Flick

● Larruso

● Mr Drew

● Yaw TOG

● Camidoh

ARTISTE OF THE YEAR

● Shatta Wale

● KiDi

● Diana Hamilton

● Kuami Eugene

● Medikal

● Sarkodie

● Stonebwoy

● Kofi Kinaata

FEMALE VOCALIST

● Celestine Donkor – Favor Everywhere

● Adina – Daddy’s Little Girl

● Sista Afia – Party

● Diana Hamilton – Adom

● Cina Soul – Die 4 U

● Efe Grace – Lord Have Your Way

● Mzvee – Baddest Boss

UK BASED BEST DJ OF THE YEAR

• DJ Zel

• P Montana

• DJ Fiifi

• DJ Sawa

• DJ Invincible

• Jeremiah Asiamah

• DJ Jaytee

UK BASED UNCOVERED

• Kay Bryn

• Eazzy

• Global Boga

• Ras Amankwa

• Angelina Kudolo

• Jo-Z

• Naomi Assani

• Star Vicy

• Ruvena Owusu

• PendyLove

UK BASED AFROBEATS/AFRO POP ARTISTE OF THE YEAR

• Drumz (Atumpan)

• Ghetto Boy

• Reggie N Bollie

• Lippy

• Gold Kay

• Jigga-Stone

• Charles Kalah

UK BASED AFROBEATS/AFRO POP SONG OF THE YEAR

• Ebony – Danny Lampo

• Too Bad – Jvmmie Jae

• Ghana Boi (Money On My Mind) – Drumz

• Yenko – Geo Wellington

• Gentle O – Ghetto Boy

• Party – Gold Kay

• VIP – Reggie N Bollie

• Fall In Love – PendyLove

UK BASED ARTISTE OF THE YEAR

• Ghetto Boy

• Drumz

• Reggie N Bollie

• Gold Kay

• Yaw Boateng

UK BASED BEST MAINSTREAM ACT OF THE YEAR

• Headie One

• Suspect OTB

• NSG

• Eugy

• Bree Runway

• Abra Cadabra

• Juls

• Stormzy

UK BASED GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

• Suzie Sam

• Alice Mckenzie

• Yaw Boateng

• Yvonne Asamoah-Tawiah

• Nana Amankwah Tiah

UK BASED WORSHIP SONG OF THE YEAR

• Restoring – Nayaah ft. Efo Xolali

• Cornerstone – Ruth Appiagyei

• Live Worship – Nana Achiaa

• None Like You – Edward Amponsah

• M’aba – Pastor Augustine Aboagye

UK BASED GOSPEL SONG OF THE YEAR

• Yesu Aye – Suzie Sam

• Nhyira Mere – Yaw Boateng

• Adansedie – Minister Kofi Nyarko

• Who Deserves The Crown – Nana Amankwah Tiah ft. Great Ampong

• Enkaakyi – Akubless

• Besuka – Yvonne Asamoah-Tawiah

• Hopeless Without You – Amanda Ofori ft. Cwesi Oteng

• Yahweh – Alice Mckenzie ft. Cwesi Oteng

• Praise My Soul – Naatey Engmann ft. KODA

UK BASED HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

• Time For Adult – Drumz ft. Reggy Zippy

• Vision 2020 – Reggie N Bollie

• Bisa Nyame – Davidson Band

• Wedding Day – Ohene ft. Flowking Stone

UK BASED BEST COLLABORATION OF THE YEAR

• Time For Adult – Drumz ft. Reggy Zippy

• 1990 – Ghetto Boy ft Fuse ODG & King Perry

• Wedding Day – Ohene ft Flowking Stone

• Desire – Lippy ft. Trendz & K Hi Bangit

• Who Deserves The Crown – Nana Amankwah Tiah ft. Great Ampong

• Yahweh – Alice Mckenzie ft. Cwesi Oteng

BEST GHANAIAN EUROPEAN ARTISTE

• Goon Maan – Germany

• Quamy Rise-Star – Austria

• Bekey Mills – Austria

• Nana Fofie – Netherlands

• Soulja Kelly – Ukraine

• DayVybz – Germany

• Frank Keys – Austria

• Ogidi Brown – Italy

PRODUCER OF THE YEAR

• MOGBeatz

• Kaywa

• Richie Mensah

• Shadrach Yawson

• Yung D3mz

• Adeshie Studios

• Samuel Ababio

• Mix Master Garzy

• Street Beatz

• Willis Beatz

GHANAIAN TRADITIONAL/CULTURAL ACT

● Hewale sounds

● Kwanpa

● Fra

● Wiyaala

● Santrofi

● Sherifa Gunu

INSTRUMENTALIST OF THE YEAR

● Dan Grahl

● Emmanuel Bludo

● Dominic Quarshie

● Shadrack Yawson

● Nana Yaw Safo

● Kuuku

● Owuraku

● Prince Sennah

● Bright Osei

ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR

● Comot – Worlasi

● Better Man – Trigmatic

● The Sun God – Wiyaala

● Daddy’s Little Girl – Adina

● I Am Tar – Adomaa

● Tired – Paapa Mensa

● Mensei Da – Pure Akan Ft. Efya

● The Once – Wanlov Ft. Sena

● You Are – Jean Feier

● I Should Be – Atongo Zimba

MOST DOMINANT FANBASE OF THE YEAR

● Shatta Movement – Shatta Wale

● Bhim Nation – Stonebwoy

● Sark Nation – Sarkodie

● 69 Fans – Maccasio

● Shay Gang – Wendy Shay

● Gadam Nation – Fancy Gadam

● Team Move – Kofi Kinaata

● High Grade Family – Samini

● Meditants (AMG Beyond Kontrol) – Medikal

● Team DH – Diana Hamilton

