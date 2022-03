2021/2022 Foklex Media Awards Nominees Announced | See Full List

The 2021/2022 Foklex Media Awards nominations have been announced by organised ahead of the main ceremony next month.

A number of outstanding media personalities and brands across Ghana have been nominated in various categories of the prestigious award scheme.

Some of the nominees of the 11th edition include Abeiku Santana, Bernard Avle, Auntie Naa, and many more.

The 2021/2022 Foklex Media Awards will be held at the National Theatre in Accra, Ghana on Saturday, April 30, 2022.

Find the full list of the nominees below:

NATIONAL SPORTS PUNDIT OF THE YEAR

Agyenim Boateng – Voice FM

Nana Adu Brako – Hot FM

Opoku Afriyie (P Kay) – Light FM

Bismark Owusu Bempah (Ayala) – Nhyira FM

Gariba Rabiu – Fox FM

Kofi Jerry – Angel FM Accra

Odehyeaba Yaw Nartey – Bosome FM

Kwaku Edilson – Wontumi FM

ENTERTAINMENT PUNDIT OF THE YEAR

Kwesi Martinezz

Fred Kyei Mensah

Arnold Asamoah Baidoo

Kojo Kinn

Kwasi Ernest

Mr Logic

Sammy Rasta

Nana Adjoa Silky

Vida Adutwumwaa Boateng

Bnoskka Bnoskka

RADIO PRODUCER OF THE YEAR

Mercy Bee – Happy FM

Dan Lartey – Power FM

Mr. Haglah – Hitz FM

Godwin Dogbey – Okay FM

Sharon Onella – Class FM

Kwame Kwakye – Accra FM

Bright Kofi Boachi – No. 1 FM

Okechukwu M. Innocent – Power FM

Mubarak Yakubu – Angel FM Accra

TELEVISION MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Nana Tuffour Ampem – ATV

Abena Kyei Boakye – Kantanka TV

C O Sly – Homebase TV

Serwaa Amihere -GHOne TV

Johnnie Hughes – TV3

Maame Konadu – Original TV

Omanhene Kwabena Asante – Adom TV

Oheneba Nana Asiedu – Wontumi TV

MALE NEWSCASTER OF THE YEAR

Nana Tuffour Boateng – Citi TV

Odehyieba Yaw Anokye – Homebase TV

Alfred Ocansey – TV3

Kwaku Temeng – GHOne TV

Nana-Sei Ampofo Adjei – Adom TV

Bernard Luv – Atinka TV

Nana Kwame Owusu Victor – Pemsan TV

Kwame Asante – Onua TV

FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR

Lily Mohammed – GHOne TV

Bridget Otoo – Metro TV

Ayisha Yakubu – TV3

Akosua High Tension – Atinka TV

Anokyewaaba – Adom TV

Adwoa Konadu Yiadom – Onua TV

Afia Pokua Priscilla – Royal TV

Yaa Kyeraa – Angel TV

MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR

KMJ – Joy Prime

Giovani Caleb – TV3

Christian Agyei Frimpong – Onua TV

Kwesi Dope – ATV

JKD – TV XYZ

Emmanuel Sarpong – Citi TV

Clement Sarfo (Papa Kumasi) – Royal TV

FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR

Nana Ama Mcbrown – UTV

Nayaa Tsidi – Pan African TV

Kimmy Baebe – Kantanka TV

Abena Ghana – Adom TV

Nana Adwoa Annan – Atinka TV

Jaqueline Acquaye – GHOne TV

Mona Gucci – Onua TV

Ewurama Nyamewaa – Royal TV

Babie Dapaah – Max TV

DEVELOPMENT SHOW HOST OF THE YEAR

Akua Sonto (The Sonto Show) – Agoo TV

Kwadwo Asante – ATV

Mr Ahianyo – TV XYZ

Abena Nyanta (Obra Ne Woaa) – GHOne TV

Acy China – TV Africa

Afia Sarpong – Pemsan TV

Auntie Naa (Oyerepa Afutuo) – Oyerepa TV

Yaw Odame Kodua (Wake up Africa) – Royal TV

GREATER ACCRA REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Bright Kwesi Asempa – Adom FM

Captain Smart – Onua FM

Kwame Nkrumah Tikesie – Okay FM

Kwame Appiah Kubi (Mr Speaker) – Kessben FM Accra

Bernard Avle – Citi FM

Bonohene Baffour Awuah – Kasapa FM

Captain Kofi – Ahotor FM

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Ohemaa Woyeje – Angel FM Accra

Sokoo Hemaa – Rainbow FM

Nana Romeo – Accra FM

Agyemang Prempeh – Power FM

Caroline Sampson – Asaase Radio

Father Innocent – Original FM

Bronat – Kasapa FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Kojo Mensah Moshosho – Asempa FM

Odiasempa Kwame Oware – Happy FM

Stonchist D’Blakk Soulja – Hot FM

Dan Kwaku Yeboah – Peace FM

Sports Obama – Angel FM Accra

Nana Prempeh – Power FM

Kofi Gyekye Tuffour (K Gee) – Oman FM

Nana Darkwa – Max FM

SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR

Kobby Stonne – Asempa FM

Seth Dadzie – Atinka FM

Ortega – Kasapa FM

Collino – Vision 1 FM

Kweku Ansah Albright – Zylofon FM

Jacob Kwabla Aborvor – Accra FM

Ebenezer Amuzu (Sports Tiger 1) – Hot FM

Evans Amewugah – Max FM

Owusu Afriyie (Fathy Skinny) – Angel FM Accra

FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR

Eric Asiedu – Adom FM

George Addo Jnr – Hitz FM

Sammy Yeboah – Vision 1 FM

Roger Emmanuel (Sports Monarch) – Power FM

NAK – Atinka FM

Benjamin Yamoah (Bengarzi) – Starr FM

Fentuo Tahiru Fentuo – Citi FM

MALE NEWSCASTER OF THE YEAR

Obiri Yeboah Fentemfrem – Adom FM

Akwasi Nsiah – Kasapa FM

Kaakyire Badu – Accra FM

Ohenenana Kwame Amoh – Peace FM

Owoahene Antwi Boasiako – Oman FM

Oheneba Boamah Bannie – Power FM

Appiah Kubi – Angel FM Accra

FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR

Anokyewaaba – Adom FM

Ohenewaa (Gangantuan Lady) – Accra FM

Maame Biamah Akwafo – Peace FM

Nana Yaa Yeboah – Vision 1 FM

Afia Asor – Atinka FM

Ama Pomaah Kyekyeku – Power FM

Serwaa Akoto – Angel FM Accra

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Abeiku Santana – Okay FM

Silva Lady – Oman FM

Quophi Okyeame – Angel FM Accra

Dr Kay – Accra FM

Kwame Bee – Kasapa FM

Dr Prekese – Onua FM

Rev Richard Afful – No. 1 FM

Giovani Caleb – 3FM

LIVE WORSHIP HOST OF THE YEAR

O.B Nartey – Vision 1 FM

Apostle Agyenim Boateng – Plan B

Prophet Adu Boahen – Angel FM Accra

Kwamena Idan – Adom FM

Kwaku Sampa – Accra FM

Ohemaa Kente Ameyaw – No. 1 FM

Prophet Nana Appiah – Onua FM

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Kobo – Kasapa FM

DJ Candyman – Asaase Radio

Oyokodehye Kofi – Accra FM

DJ Chaka – Power FM

Mr Shark – Pluzz FM

DJ Bridash – Hitz FM

DJ Bosiako – Class FM

Galore PK – Top FM

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

Dr Cann – Happy FM

Ola Michael – Neat FM

Andy Dosty – Hitz FM

Akwasi Aboagye – Peace FM

Christian Agyei Frimpong – Onua FM

Eddie Ray – Kasapa FM

Prince Dadzie (Mr. Handsome) – Angel FM Accra

Agyemang Prempeh – Power FM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Abeiku Santana – Okay FM

Bright Kwesi Asempa – Adom FM

Apostle Agyenim Boateng – Plan B

Nana Okogyedom Barima Ntim Barima – Oman FM

Agyemang Prempeh – Power FM

Captain Smart – Onua FM

Quophi Okyeame – Angel FM Accra

POLITICAL PROGRAM HOST OF THE YEAR

Mugabe Maase – Power FM

Chief Jerry Forson – Adom FM

Afia Pokuaa – Okay FM

OB – Asempa FM

Mac Jerry – Neat FM

Wofa Kwabena Kwakye – Oman FM

Bobbie Ansah – Accra FM

Alaska De Don – Ahotor FM

GOSPEL PRESENTER OF THE YEAR

Samson Boney – Onua FM

Rev. Richard Aful – No 1 FM

Pastor Kwame Manukure – Oman FM

Gaby Gaby – Yonkopa FM

Fante Breda – Top FM

Apostle Agyenim Boateng – Plan B

Rev. Gabriel Ansah – Adom FM

Franky 5 – Hitz FM

ASHANTI REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

George Ampratwum – Silver FM

Kwame Tanko (KT) – Angel FM Kumasi

Captain Koda – Otec FM

Agudey – Opemsuo FM

Oheneba Nana Asiedu – Wontumi Radio

Aduanaba Kofi Asante Ennin – Akoma FM

Oderfour Qwasi Kay – Ashh FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Bright Kankam Boadu (BKB) – Pure FM

Rockson – Fox FM

Luther King – Agyenkwa FM

KOD – Opemsuo FM

Don Summer – Angel FM Kumasi

Frank Appiah Rijkaard – Light FM

SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR

Darling Prince – Ashh FM

Mawoko Doe – Angel FM Kumasi

Fancy Junior – Edubiaseman FM

Felix Gyekye – Light FM

Emmanuel Opoku Agyeman (Citizen) – O FM

Yaw Adjei Tender – Hello FM

Walasty – Otec FM

FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR

Sports President – Ashh FM

Fancy Di Maria – Silver FM

Sports Messi – Fox FM

Neymar De Puncher – Light FM

Walasty – Otec FM

Felix Boakye Agyemang (Quality) – Angel FM Kumasi

Baaba Issah (Sports Lawyer) – Oyerepa FM

NEWSCASTER OF THE YEAR

Aso Anoteewa – Wontumi Radio

Adwoa Okofrobour – Adanse3 FM

Od33four Oteng Dwomoh (Edikoko) – Todays Radio

Afihemaa Ama Afriyie – Otec FM

Kojo Antwi – Time FM

Ali-Baba Dankambari – Angel FM Kumasi

Aduanaba Agyenim Boateng – Agyenkwa FM

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Ike De Unpredictable

Angel FM Kumasi

Alligator

Naagyei FM

Boneshayka

Hello FM

DJ Console

Edubiaseman FM

International Kay Gee

Osrane FM

Fredino

Salt FM

LIVE WORSHIP HOST OF THE YEAR

Rev. Okatakyie Afrifa

Ezra FM

Pastor JoJo

Fox FM

So Me So

Angel FM Kumasi

Ike

Light FM

De Brighter

Boss FM

Lattus

Heaven FM

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Lofty

Kumasi FM

DJ Waizy

Adanse3 FM

DJ Chiefaro

Asaase Radio

DJ Micky

Angel FM Kumasi

Mr. Poat

Aseda FM

D Jay Romeo

Akoma FM

DJ Aroma

Pure FM

DJ Tablettz

Hello FM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Mr. O

Angel FM Kumasi

African Child

Vim FM

Auntie Naa

Oyerepa FM

NYDJ

YFM

Akosua Nsonoma

Adehye3 FM

Akosua Addai Munukum

Akoma FM

P Kay

Light FM

DJ Slim

Radio One

Bright Kankam Boadu (BKB)

Pure FM

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

DJ K A

Silver FM

B Ice

Agyenkwa FM

Tony Best

Akoma FM

DJ Console

Edubiaseman FM

Virgin Prince

Adehye3 FM

Dani Bouy

Fox FM

Antwi Bosiako Derrick (Mr Black)

Opemsuo FM

Dave Hammer

Hello FM

GOSPEL PRESENTER OF THE YEAR

Alexis the Godson

Pure FM

Martin Kwaku Tetteh

Spirit FM

TK

Ezra FM

Gospel General

Radio One

Nana Bayin Crentsil

Y FM

Kwesi Menkah

Angel FM Kumasi

Emmanuel Attah Frimpong (DJ Smart)

Life FM Offinso

RADIO PREACHER OF THE YEAR

Mr O

Angel FM Kumasi

Apostle Edward Enchil

Silver FM

Rev. Samuel Amoah (Heavenly Dew)

Spirit FM

Apostle Agaspa

Pure FM

Gospel General

Radio One

Bishop Dr. Kwame Appiadu

Angel FM Kumasi

Papa Eagle

Radio AMC

BONO, AHAFO AND BONO EAST REGIONS

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Omanpanin

Radio Link

Nana Kwame Owusu-Nkwatantabisa (Sir Kay)

Space FM

Odehyieba Kaakyire

Kaakyire FM

Iron K

Free FM

Nathaniel Osei

Sky FM

Bannie Frank

Nsoromma FM

Kwame Fresh Lofty

Kingdom FM Sunyani

Nana Sarfo Kantanka

Rejoice FM

Odiakopa Afram Denkyirahene

Yankee FM

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

S Y

Sky FM

Agyeiwaa Kode3

Rejoice FM

Magic Simon

Voice FM

Nana Yaw Bobby

Kingdom FM Sunyani

Fada Promzy

Jaman Radio

Harriet Sarpong (Ama Chilling)

Jewel FM

Abynah Anoteewa

Star FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Osaman

Radio Link

Ebenezer (Lord Eben)

Rejoice FM

Papa Sly

Voice FM

Kaka

Success FM

Super Duper Martey

Genesis Radio

Abdul Karim Adams

Akina Radio

Filaman Ortega

Storm FM

FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR

De Don Capitano

Radio Link

C. Tailor

Genesis Radio

Abdul Karim Adams

Akina Radio

Harun Bashiru (Man Kwe Kwe)

Yankee FM

King Crespo

Radio West Africa

Gunnarsson

Rejoice FM

Lampard Jnr

Voice FM

SPORTS COMMENTATOR OF THE YEAR

Oxygen

Radio Link

Konyo Emos Kwabena

Genesis Radio

Gunnarsson

Rejoice FM

Kwansah Godman

Voice FM

Atta Acheampong (Elniino)

Jewel FM

Harun Bashiru (Man Kwe Kwe)

Yankee FM

Frank Amankwah Fifa

Akyeaa FM

Martin Luther King

Akina Radio

NEWSCASTER OF THE YEAR

Kwabena Manu

Star FM

Afia Aboagyewaa

Radio Link

Kusi Boadum (AK)

Jaman Radio

Amansankamafour Kwaku Narh

Rejoice FM

Nana Yaw Ofori

Voice FM

Ama Korankye

Classic FM

Adwoa Adepa

Genesis Radio

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Kwabena Messiah

Star FM

Kwame Boakye

Radio Link

DJ Stitch

Sky FM

DJ Ike

Kaakyire FM

Kay One

Genesis Radio

Nana Kwame Ofori Adomako (Abrewa Kaakyire)

Jewel FM

DJ Jimore

Akina Radio

DJ Lover Boy

Jaman Radio

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

DJ Sirray

Star FM

King Setho

Space FM

DJ Kelly

Radio West Africa

Kay One

Genesis Radio

Big Pablo

Radio Link

Nana Yaw Bobby

Kingdom FM Sunyani

Fada Promzy

Jaman Radio

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Kwame Boakye

Radio Link

King C Y

Genesis Radio

Tactical Shifo

Cheers FM

Ama Korankye

Classic FM

King Setho

Space FM

Magic Simon

Voice FM

Kwame Fresh Lofty

Kingdom FM Sunyani

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Faro

Radio Link

DJ Tutu

Rejoice FM

DJ Stitch

Sky FM

DJ Culture

Voice FM

DJ Wenzday

Kingdom FM Sunyani

DJ Happy

Edwumapa FM

KiKi Da Essien

Success FM

DJ Khalifa

Nimde3 FM

Lord Israel

K FM

WESTERN AND WESTERN NORTH REGIONS

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Kofi Anim Yirenkyi

Vision FM

Nana Adu

West FM

Michael Marfo

AS Radio

Frimpong Manso

Fact FM

Paa Kwesi Sampson

Connect FM

Yaw Omono Asamoah

Liberty FM

Sir Rich

Royal FM

Kaakyire

Ahobraseye FM

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Waibe (YB)

Owass FM

Deedew Hemaa

Ahobraseye FM

Hajia Nimatu Wakilu

Lord FM

Man Anorsh

Aseda FM

Naa Ayokor

Empire FM

Critical

Akwaaba Radio

De Prince

Radio Rainbow

Rev. Ganyo

Fact FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Doctor Rock

Best FM

Ro De General

Green Gold Radio

Sports General

Winners FM

Cosmos Nana Gyenin

Liberty FM

Kwabena Tabi Isaac (KTI)

Ahobraseye FM

Kwame Asabil

Nzema FM

Agro Nana

Kyzz FM

Casino

Rivers FM

NEWSCASTER OF THE YEAR

Wofa Ayaba

De-Beat FM

Afia Adepa

Green Gold radio

Wofa Oto Koomson

Connect FM

Captain Kofi Takyi

Ahobraseye FM

Hamza Mohammed

Starlish FM

Akosua Etornam

Lord FM

Nana Ama Antwiwaa

Winners FM

Ama Nyarko

Faith FM

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

MC Bobby Zaro

Ahobraseye FM

Musikal Vyrus

Fact FM

Joseph Kumi

Empire FM

Osikani Frimpong Manso

Fox FM

Godfrey Ainoo

Skyy Power

Papsi Dominic

Radio Ahanta

Pope Skinny

Winners FM

DJ Wakus

Sunset FM

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Abigy

Faith FM

DJ Hit

Obour FM

DJ Kenya

Owass FM

DJ Amisty

Max FM

DJ Jestoo

Fact FM

DJ IceMan

Pure FM

DJ Ammonia

Okyeame Radio

DJ King Konzy

Akwaaba Radio

DJ Brusky

Sharp FM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Osikani Frimpong Manso

Fox FM

Kwame Kontor Boateng

Lord FM

Ekow Essilfie

Beach FM

Sir Levels

Velvet Beam FM

Naomi Afriyie

Trinity FM

Pollo Esposito

De-Beat FM

Saint Gabriel Donkor

Winners FM

Awuku Addo

Okyeame Radio

Kofi Anim Yirenkyi

Vision FM

Bigdon Chippo

Apollo FM

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

Abigy Abigy

Faith FM

Kwabena Badwenba

Rivers FM

MC Bobby Zaro

Ahobraseye FM

Mic Jones

Lord FM

Ato Kwamena Oto

Connect FM

Opapy Joe

Space FM

Amisty Darling

Uniik FM

MaCall Mensah

YFM

Kweku Bee

Empire FM

EASTERN REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Austin Ofori Addo

Rite FM

Akwasi Amoah (Local Chairman)

Okwawu FM

Kwame Koranteng

Republic FM

Barimah Atuobi Yiadom

Life FM

Obeng Darko

My FM

Prosper Tetteh

Enigye FM

Nana Kwabena Adoo

Radio 1

Mensah A. Samuel

Susubribi FM

Obuoba Ofori Amanfo

Ahenkan FM

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Derick Kofi Prah

Fresh FM

Nana Effah

Republic FM

DJ Obofour

Emak FM

Obeng Danso

Okwawu FM

Tina Baby

Rite FM

Kwabena Costy

Ahenkan FM

Nana Yaa Agyapomaa

Radio 1

Mr Brew

Bosome FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Nana Yaw Arthur (Dignity)

Rite FM

Andrew Anane (The Killer)

Delight FM

Sports Vypa

Okwawu FM

Robert Quotation

Emak FM

Dennis Owoahene Acheampong

Republic FM

Abdul Malik SP

Bosome FM

Joshua K Agyenim

Ahenkan FM

Andy Cole Jnr

Life FM

NEWSCASTER OF THE YEAR

Nana Akua Amuzu

Fresh FM

Christiana Ntiamoah (Naa Atw33)

Rite FM

Yaa Agyeiwaa

Life FM

Mr Obeng

Okwawu FM

Beposohemaa Esi Gyan

Freedom Radio

MP Nana-Hemaa (Yaa Rasta)

Susubiribi FM

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Nana Akua

Okwawu FM

DJ Vyper

Taste FM

Sky

Life FM

King Patoa

My FM

Kwaku Nkrumah Fricas

Ahenkan FM

Nana Adu Danso

Radio 1

Odehyieba Kwesi Royal

Emak FM

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Lyrical

Fresh FM

DJ Six Killer

Trust FM

DJ Blay

Republic FM

DJ Assist

Delight FM

DJ Tiny

Bosome FM

DJ Kula

Okwawu FM

DJ Patoo

Aben FM

DJ Lab

Enigye FM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Ocean Boy

Rite FM

Bretuoba Kofi Ahendwa

Delight FM

DJ Blay

Republic FM

Levels Man

Obuoba FM

Pastor Fireman

Trust FM

Odehyeaba Yaw Nartey

Bosome FM

Mr. Obeng

Okwahu FM

Papa Franko

Sunrise FM

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

Levels Man

Obuoba FM

Dabrehene

Life FM

Kofi B

Okwawu FM

DJ Flow

Emak FM

Kumi Kasa

Aben FM

Papa Franko

Sunrise FM

DJ Bright

Akyemansa FM

DJ Denasty

Trust FM

CENTRAL REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Nana Korankye Apomuden

Splash FM

William Mintah Hayford

Rich FM

Nana Ama Aboagyewaa

Nap Radio

Kusi Damuah (KD)

Pink FM

Eric Akoto

Obaatanpa Radio

Kwabena Korankye (KK)

Live FM

Shaq Bee

Darling FM

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Nana Kwame Sokratis

Obaatanpa Radio

Martha Ankoma

Nyce FM

Las Bee

Golden Star FM

Onua Addisson

Kingdom FM Cape Coast

Hon. Bawa Bowejor

Obrempon FM

Mani Kay

ATL

DJ Wayas

Benya FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Nana Kwaku Paskal

Splash FM

Piesie Daniel Gurah

Call FM

Anapey Francis (AY3)

Rich FM

Sir Monosovic

Nap Radio

Samuel Obeng (Honorable)

Pink FM

Mickey De Double Mouse

Obaatanpa Radio

Alex Mensah Eshun

Live FM

Miss Rubby Adams

Kastle FM

Prince Abeiku Yorke

Kingdom FM Cape Coast

Archimedes

Sweet FM

NEWSCASTER OF THE YEAR

Nana Kweku Arhin (N.K.A)

Live FM

Akwasi Appiah (Akyemkwa Nana)

Pink FM

Obaapa Akua Serwaa

Nkwa FM

Odomankoma Kyeame Kyei Baffour

Obaatanpa Radio

Esi Etsiwah Mensah

Kastle FM

Akosua Aboagye – Ahenkra

Nyce FM

Obaa Yaa Onumaba

Obrempon FM

Daasebre Kofi Banafo

Nap Radio

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

M. Bak

Splash FM

Nac Abrante3

Rich FM

Daahene Kwame Oduro (DKO)

Nap Radio

DJ Toronto

Pink FM

Mista Chanti

Obaatanpa Radio

DJ Big Joe

Live FM

Mr. Smile

Kastle FM

Sir Elvis

Call FM

RADIO DJ OF THE YEAR

Mr. Faugi

Splash FM

Don Vyrus

Rich FM

DJ Ajingo

Nyce FM

DJ Kobby Roro

Nap Radio

DJ Repentance

Kingdom FM Cape Coast

DJ Lomo

Pink FM

DJ Rockson

Obaatanpa Radio

K. O. K

Live FM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

M. Bak

Splash FM

Nac Abrante3

Rich FM

Alfred Joe Graham

Pink FM

De Minizta

Obaatanpa Radio

Kwabena Korankye (KK)

Live FM

Nana Ama Agyirba

Darling FM

DJ Poppa

Obrempon FM

Miss Rubby Adams

Kastle FM

ENTERTAINMENT PROGRAM HOST OF THE YEAR

M. Bak

Splash FM

Amansan Krakye

Kastle FM

DJ Lomo

Pink FM

Ogboro Naghty

Obaatanpa Radio

Candy Man

Darling FM

Dr. Spice

Kingdom FM Cape Coast

Sir Kawunda

Benya FM

Nana Scary

Obrumakoma FM

VOLTA AND OTI REGIONS

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

AGT MAN

VOV Radio

Ligan Kofi Simon (Kofi Dolla)

Beyond FM

Country Wailer

Dela Radio

Charles Suglo

Hilz FM

Sylvester Fomenya (Sly K)

Oti Radio

MID MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Agorsah Antoinette (Allagamshion)

Oti Radio

Brekum Charles (DJ Show Them)

Kano FM

Bright Jojo Wazy

Hilz FM

Gbolomor Emmanuel

Dela Radio

Theodore Kofi Bour (Agya Bour)

Beyond FM

SPORTS HOST OF THE YEAR

Emmanuel Yentumi (Sanja Nanja)

Oti Radio

Innocent Azumah

Adanu Radio

Mboma

Dela Radio

Stephen Kwaku Asare (Vpawa)

VOV Radio

Evans Gabla (Sports Lion 1)

Hilz FM

Samuel Sammy Sam

KFM

Shaibu Fuseini (Sheikh Abito)

Beyond FM

NEWSCASTER OF THE YEAR

Esther Makafui Gbefo

Hilz FM

Isaac Koduah Tweneboah (Akokoraba)

Oti Radio

David Galley

Lukusi Radio

Akou Djaka

Dela Radio

Evans Manasseh

Safari Radio

Sedinam Hayibor

VOV Radio

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Richard Ocloo (Commmander)

Hilz Fm

Paul Kwabena Agyapong (DJ Password)

Beyond FM

CABMAN

VOV Radio

DJ Ralph

Dela Radio

James Amekuedi (Romantic)

Kano FM

Patrick Anane (Dr NY)

Oti Radio

RADIO DJ OF THE YEAR

Alhassan Inusah (Prof Misty)

Oti Radio

Diijay Natbubu

VOV Radio

Bless Dogbatse (DJ Telemo)

Beyond FM

DJ Eli

Dela Radio

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

Israel Tosu

Oti Radio

DJ Nature

Adanu Radio

Cephas Abebu

Dela Radio

Hilda Atta-Drayi

Lukusi Radio

Ligan Kofi Simon (Kofi Dolla)

Beyond FM

Anthony Godsway Tsra

VOV Radio

Samuel Sammy Sam

KFM

UPPER WEST REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Dery Luke

Lawra Radio

Hon. Hafiz Timbile

WFM

DJ Chelsea

Tungsung Radio

Tuozie Tinus

Radio Wa

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Derry Gee

Radio Wa

DJ Selector

Home Radio

DJ Galaxy

WFM

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Anada

Radio Wa

DJ Skinny

Home Radio

DJ Psycho

Lawra FM

UPPER EAST REGION

MORNING SHOW HOST OF THE YEAR

Bernard Ayine

Yem Radio

Wesco Gh

Source FM

Yusif Raman

Quality FM

Agana Simon

Word FM

Nana James Tsiquaye

Dreamz FM

James Adombire

Tanga Radio

Awunbiik Daniel

Radio Builsa

Ibrahim Alhassan

Radio Fumbisi

Alfred Kutajera

Nabina Radio

DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR

Prosper Wooma (DJ Skimmy)

Yem Radio

DJ Smart

Source FM

DJ Remedy

Word FM

Sarkodie Nana Yaw (DJ Wild Fire)

Tanga Radio

DJ Poncha

Radio Builsa

Akanaamwie Razak

Radio Fumbisi

NA

Nabina Radio

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Anadwo

Yem Radio

DJ Smart

Source FM

DJ Ironic

Quality FM

DJ Aluther

Word FM

DJ Sky

Dreamz FM

DJ David Asiewen Awunya

Radio Fumbisi

DJ Kenx

Nabina Radio

NORTHERN, SAVANNAH AND NORTH EAST REGIONS

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

David Dana Takal (DJ Bless)

Sankara Radio

Kingsley Sachapou

Star FM

DJ AB

Amana Radio

Malab Divine (Sports General)

Radio Kitawoln

DJ Mise

Amana Radio

Kwaku Oduro

Kesmi FM

