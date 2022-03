Ghana Music Awards (VGMA) 2022 Nominees/Nominations Announcement [LIVE UPDATES]

The Vodafone Ghana Music Awards (VGMA) 2022 nominees/nominations are being announced today on hourly basis.

The 23rd edition of the prestigious music awards (VGMA 2022) will see a number of outstanding Ghanaian musicians earn nomination(s) into various categories.

The 23rd edition of the prestigious music awards (VGMA 23) is here for the people, culture and music.

Check the list of nominees below:

BEST GOSPEL SONG

Oluwa Is Involved – Joyce Blessing

Ye Obua Mi – Joe Mettle

Ote Me Mu – Ohemaa Mercy ft. MOG Music

Awurade Ye – Diana Hamilton

Only You – Celestine Donkor

Enyo – Bethel Revival ft. Joe Mettle

Yahweh – Akesse Brempong ft. MOG Music

Eye Woaa – Empress Gifty

Mapekɛ – Scott Evans

The Glory – Obaapa Christy

BEST HIGHLIFE SONG

Thy Grace (part 1) – Kofi Kinaata

Jonathan – AK Songstress

Obiaa – Akwaboah ft. Cina Soul

Yard – Bisa Kdei

Te Na Fie – Kuami Eugene

Feelings – Cina Soul ft. KiDi

BEST HIPLIFE SONG

Yeeko – Okyeame Kwame ft. Kuami Eugene

No Fugazy – Sarkodie

Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

Accra – Medikal

Abodie – Captain Planet ft. Kuami Eugene

Kom – Fancy Gadam

Zenabu – DopeNation ft. Dancegod Lloyd, Afrobeast, DWP Academy

S3k3 – Mr Drew



BEST AFROBEATS SONG

Celebrate – Kwesi Arthur ft. Teni

Dollar On You – Kuami Eugene

E Choke – S3fa ft. Mr Drew

Coming Home – MzVee ft. Tiwa Savage

Sugar Cane – Camidoh ft. Phantom

Mon Bebe – KiDi

Je M’appelle – Darko Vibes ft. Davido

BEST AFROPOP SONG

Heat – Wendy Shay ft. Shay Gang

Forever (remix) – Gyakie ft. Omah Lay

Mood – Mr Drew

Slow Down – King Promise

Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP, Stonebwoy

Sad Girlz Luv Money – Amaarae ft. Moliy, Kali Uchis

Praise – Fameye

BEST HIPHOP SONG

Abotre – Amerado ft. Black Sherif

Winning – Kwesi Arthur ft. Vic Mensa

2nd Sermon – Black Sherif

Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur

Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft. Kuami Eugene, Kweku Flick, Yaw Tog, Fameye

Sore (remix) – Yaw Tog ft. Stormzy, Kwesi Arthur

BEST REGGAE/DANCEHALL SONG

1 GAD – Stonebwoy

Touch It – KiDi

Picture – Samini ft. Efya

Greedy Men – Stonebwoy

New Gen – Stonebwoy

Odeshie – Epixode

VODAFONE MOST POPULAR SONG

Slow Down – King Promise

Ote Me Mu – Ohemaa Mercy ft. MOG Music

Yeeko – Okyeame Kwame ft. Kuami Eugene

Forever (remix) – Gyakie ft. Omah Lay

Je M’appelle – Darkovibes ft. Davido

Touch It – KiDi

Second Sermon – Black Sherif

Dollar On You – Kuami Eugene

Ye Obuami – Joe Mettle

Praise – Fameye

Echoke – S3fa

Mood – Mr Drew

COLLABORATION OF THE YEAR

Abodie – Captain Planet ft. Kuami Eugene

Yeeko – Okyeame Kuami ft. Kuami Eugene

Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP, Stonebwoy

Echoke – S3fa ft. Mr Drew

Sika Aba Fie (remix) – Kweku Darlington ft. Kuami Eugene, Kweku Flick, Fameye, Yaw Tog

Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur

Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

Ote Mimu – Ohemaa Mercy ft. MOG

INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR

Coming Home – MzVee ft. Tiwa Savage

Forever (remix) – Gyakie ft. Omah Lay

Sore (emix) – Yaw Tog ft. Stormzy, Kwesi Arthur

Sad Girlz Luv Money (remix) – Amaarae ft. Moliy, Kali Uchis

Je M’appelle – Darkovibes ft. Davido

2nd Sermon (remix) – Black Sherif ft. Burna Boy

Spiritual – KiDi ft. Kuami Eugene, Patoranking

Non Living Thing – Sarkodie ft. Oxlade

RECORD OF THE YEAR

Ntro Naa – Akwaboah

Country Hot – Wutah Afriyie

Praise – Fameye

Meduru – Minister OJ

Sad Girlz Luv (remix) – Amaarae ft. Moliy, Kali Uchis

Love Locked Down – Okyeame Kwame ft. Adina

ALBUM/EP OF THE YEAR

No Pressure – Sarkodie

The Golden Boy – KiDi

The Experience – Joe Mettle

Lighthouse – Akwaboah

Loyalty – D-Black

Afro-highlife – Kuami Eugene

VIDEO OF THE YEAR

Mon Bebe – KiDi (dir. by Rex)

Mood – Mr Drew (dir. by Xpress Philms)

Odeeshie – Epixode (dir. Snaresbeat)

Sad Girlz Luv Money (remix) – Amaarae (dir. by Remi Laudat)

Slow Down – King Promise (dir. Andy Madjitey)

Rollies and Cigar – Sarkodie (dir. by Yaw Skyface)

Nyinya – Bosom P-Yung (dir. by Babs)

Let It Go – Kweku Smoke (dir. by Babs)

Fine Girl – Mona 4 Reall (dir. by Rex)

BEST NEW ARTISTE

S3fa

Black Sherif

Scott Evans

Mona 4 Reall

Kweku Darlington

Kame Yogot

BEST GOSPEL ARTISTE

Diana Hamilton

Obaa Christy

Celestine Donkor

MOG Music

Empress Gifty

Joe Mettle

Ohemaa Mercy

Akesse Brempong

Cina Soul

Akwaboah

Bisa K’dei

Fameye

Kuami Eugene

Kofi Kinaata

BEST HIPLIFE/HIP HOP ARTISTE

Sarkodie

Okyeame Kwame

Black Sherif

D-Black

Amerado

Medikal

AFROBEATS/AFROPOP ARTISTE

S3fa

KiDi

King Promise

Mr Drew

Wendy Shay

Gyakie

Camidoh

Darkovibes

BEST REGGAE/DANCEHALL ARTISTE

Samini

Larruso

Epixode

Stonebwoy

SONGWRITER OF THE YEAR

Minister OJ – Meduru

Fameye – Praise

Abiana – Bo NooNi

Kofi Kinaata – Thy Grace (part 1)

Akwaboah – Obiaa

Diana Hamilton – Awurade Ye

BEST RAP PERFORMANCE

Lyrical Joe – 5th August – 5

Strongman – Last Verse

Obibini – Wudini

Teephlow – Wontease3

Sarkodie – Rollies and Cigars

Amerado – The Throne

FEMALE VOCAL PERFORMANCE OF THE YEAR

Celestine Donkor – Only You

Abiana – My House

Esther Godwyl – Faithful God

Niiella – Where You Are

Efe Grace – Overflow

Cina Soul – OMG

MALE VOCAL PERFORMANCE OF THE YEAR

Akwaboah – Ntro Naa

Black Sherif – Gold Digga

Joe Mettle – Ye Obuami

KiDi – Bad Things

King Promise – Slow Down

Kwaisey Pee – Amazing God

Luigi Maclean – Mala

ARTISTE OF THE YEAR

King Promise

Kuami Eugene

Sarkodie

Black Sherif

KiDi

Joe Mettle