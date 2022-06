Ghana Music Awards France 2022 Nominees Announced | See Full List

The Ghana Music Awards France 2022 nominees have been announced as outstanding Ghanaian music icons gear up for possible honours.

Among the musicians who earned nomination(s) into various categories of the award scheme include Samini, Sarkodie, Black Sherif, Efe Grace, Sefa, and Wendy Shay.

The list of nominees for the Ghana Music Awards France 2022 was made known at an industry-studded ceremony in Accra on Sunday, May 29 , 2022.

Check the full list out:

ARTISTE OF THE YEAR

Sarkodie

KiDi

Kuami Eugene

Diana Hamilton

Kofi Kinaata

Fameye

Black Sherrif

GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

Ohemaa Mercy

Joe Mettle

Celestine Donkor

Kofi Owusu Peprah

Diana Hamilton

Empress Gifty

MOG Music

GOSPEL SONG OF THE YEAR

Only You – Celestine Donkor

Ye Obua Mi – Joe Mettle

Ote Me Mu – Ohemaa Mercy

Awurade ye – Diana Hamilton

Madansi Die – Piesie Esther

Eye Woaa – Empress Gifty

Obaapa Christy – The Gory

Minister O.J – Meduru

Yahweh – Akesse Brempong

Mapek3 – Scott Evans

HIP LIFE /HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR

Sarkodie

Medikal

Amerado

Black Sherrif

Dope Nation

Kweku Darlington

D-Black

Okyeame Kwame

HIP LIFE SONG OF THE YEAR

Second Sermon – Black Sherrif

Yeeko – Okyeame Kwame ft. Kuami Eugene

Biibi Besi – Kwame Yogot ft. Kuami Eugene

Abodie – Captain Planet ft. Kuami Eugene

Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft. Kweku Flick x Yaw Tog

Heat – Wendy Shay ft. Shay Gang

Enjoyment Minister – D-Black ft. Stonebwoy x Quamina MP

Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur

Seke – Mr Drew ft. Medikal

HIP HOP SONG OF THE YEAR

Fake Ex – Yaw Tog

Abotre – Amerado ft Black Sheriff

Rollies and Cigars – Sarkodie

Winning – Kwesi Arthur ft Vic Mensah

Undertaker Flow – Medikal

REGGAE/DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR

Shatta Wale

Stonebwoy

AK Songstress

Epixode

Jupitar

Samini

Larruso

Rocky Dawuni

REGGAE /DANCEHALL SONG OF THE YEAR

Touch it – KiDi

Picture – Samini ft Efya

1 Don – Shatta Wale

Sing Along – Amerado

Papa Owura – Suro Abubro

Star Life – Jupitar ft Shatta Wale

Stonebwoy – Greedy men

NEW ARTISTE OF THE YEAR

Black Sherrif

Kweku Darlington

Kwame Yogot

Mona4Reall

Kofi Owusu Peprah

Scott Evans

Amaarae

SONGWRITER OF THE YEAR

Papa Owura – Makoma

Fameye – Praise

Celestine Donkor – Only You

Akwaboah – Ensesa

Kofi Kinaata – Thy Grace

Okyeame Kwame – Love Locked Down

Magnus- Bo Me Nantew

Minister O.J – Meduru

HIGH LIFE SONG OF THE YEAR

Yard – Bisa Kdei

Obiaa – Akwaboah ft Cina Soul

Thy Grace – Kofi Kinaata

Tina Fie – Kuami Eugene

Kwadede – Kwabena Kwabena

Mr Drew – Fo ft Kwabena Kwabena

Cina Soul – Feelings

R2bees – Eboso

HIGH LIFE ARTISTE OF THE YEAR

Kuami Eugene

Kwabena Kwabena

Sista Afia

Akwaboah

Kofi Kinaata

Fameye

Bisa Kdei

RECORD OF THE YEAR

Ntro Naa – Akwaboah

Fo – Mr Drew ft Kwabena Kwabena

Abianna – Bo Noo Ni

Sankofa Crew – Adwen Pa

Papa Owura – Soro Abuburo

Joe Mettle – Ye Obuami

Okyeame Kwame ft Adina – Love Locked down

Minister O.J – Meduru

MALE VOCALIST OF THE YEAR

Akwaboah- Ntro Naa

KiDi – Send Me Nudes

Luigi Maclean – Mala

King Promise – Slow down

Kuami Eugene – Tina Fie

Kwabena Kwabena – Kwadede

Kyei Mensah – Great God

Kwaisey Pee -Amazing God

Akesse Brempong – Yahweh

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

Efe Grace – Overflow

Celestine Donkor – Only you

Adina – All correct

Cina Soul – Feeling

Efya – Picture

Abiana – Bo Noo Ni

Diana Hamilton – Awurade ye

Mz Vee – Coming Home

MOST POPULAR SONG OF THE YEAR

Forever remix- – Gyakie ft Omah Lay

Sore remix – Yaw Tog ft Stormzy X Kuami Eugene

Touch it – KiDi

Biibi Besi – Kwame Yogot ft Kuami Eugene

Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft Yaw Tog x Kweku Flick

E Choke – Sefa ft Mr Drew

Thy Grace – Kofi Kinaata

Praise – Fameye

Mood – Mr Drew

Second Sermon – Black Sherrif

Ote Me Mu – Ohemaa Mercy ft MOG Music

Yeeko – Okyeame Kwame ft Kuami Eugene

Heat – Wendy Shay

Jonathan – AK Songstress

Enjoyment minister – D Black ft Stonebwoy x Quamina MP

Abotre – Amerado ft Black Sheriff

RAPPER OF THE YEAR

Amerado – Abotre

Sarkodie – Rollies and cigars

Strongman – Last Verse

Kwesi Arthur – Winning

Okyeame Kwame – Love Locked Down

Eno Barony – God is a Woman

Manifest – No Fear

Obibini – Wudini Anthem

AFRO POP SONG OF THE YEAR

Heat – Wendy Shay ft Shay Gang

Slow Down – King Promise

Mood – Mr Drew

E choke – Sefa ft Mr Drew

Sad gurlz luv money remix – Amaarae ft Moliy

Praise – Fameye

AFRO POP ARTISTE

Wendy Shay

Mr Drew

King Promise

Sefa

KiDi

Adina

R2bees

BEST COLLABORATION

Yeeko – Okyeame Kwame ft Kuami Eugene

Sika Aba Fie – Kweku Darlington ft Yaw Tog x Kweku Flick

Sore remix – Yaw Tog ft Stormzy x Kuami Eugene

Coachella – Sarkodie ft Kwesi Arthur

Echoke – Sefa ft Mr Drew

Fine Wine – R2Bees ft King Promise & Joeboy

Sika – Bisa K Dei ft Gyakie

Party Gbee – Krymi ft Kofi Mole & King Maaga

Seke – Mr Drew ft Medikal

Ohemaa Mercy ft MOG – Ote me mu

Abotre- Amerado ft Black Sheriff

Heat – Wendy Shay ft Shay Gang

ALBUM OF THE YEAR

No Pressure – Sarkodie

The Golden boy – KiDi

Alpha – Mr Drew

Back to Basics – R2Bees

Loyalty Volume 1 – D Black

Shayning Star – Wendy Shay

Joe Mettle – Experience

Akesse Brempong – Blessed

EP OF THE YEAR

Time – Yaw Tog

For Times We Lost – Cina Soul

Patience – Amerado

Afro Highlife – Kuami Eugene

The Tape EP – Strongman

PRODUCER OF THE YEAR

KiDi – Touch it by KiDi & Richie Mensah

Fameye – Praise by Liquid Beatz

Sefa – E Choke by Rony Turn Me Up

Mr Drew – Mood by Beatz Vampire

Kofi Kinaata – Thy Grace by Two Bars

Gyakie ft Omar Lay- Forever remix by Kros

Kuami Eugene – Dollar On You by Kuami Eugene

Captain Planet ft Kuami Eugene – Abodie by Kuami Eugene

Kwesi Arthur ft Vic Mensah – Winning by Juizxx

Black Sheriff- 2nd Sermon by Samsney

Amerado ft Black Sherif- Abotr3 by Samsney

A K Songstress – Jonathan by Abochi

Darko Vibes ft Davido- Je m’appelle by MOG Beatz

Wendy Shay ft Shay Gang – Heat by Fox Beat

VIDEO OF THE YEAR

Fine Girl – Mona4Reall

Odeshie – Epixode

Touch It – KiDi

Ariba – Stonebwoy

Shoulder – Adina

Mood – Mr Drew

Coming Home – MzVee

Sad Gurlz Luv Money remix – Amaarae ft Moliy

INTERNATIONAL COLLABORATION

Shoulder – Adina ft JazziQ

Ariba – Stonebwoy ft Focalistic

Non Living Thing – Sarkodie ft Oxlade

Coming home – MzVee ft Tiwa Savage

Je M’appelle – Darkovibes ft Davido

Ring My Line – King Promise ft Headie One

Some More – Mr Drew ft Seyi Shay

Vibration – Sarkodie ft Vic Mensah

Spiritual – KiDi ft Patoranking x Kuami Eugene

Forever remix – Gyakie ft Omah Lay

Sore remix – Yaw Tog ft Stormzy X Kwesi Arthur

Celebrate – Kwesi Arthur ft Teni

Fever – Sefa ft Sarkodie x DJ Tira

UNSUNG

Chief One

Abbi Ima

King Maaga

ShugaLord

Roy X Taylor

Ara Bella

GROUP OF THE YEAR

R2bees

Dope Nation

Bethel Revival Choir

Sankofa Crew

The event was great by the France Ambassador to Ghana Madam Anne Sophie Ave as well as some of the key personalities in Ghana’s music industry.

