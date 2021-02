3 Music Awards 2021 Nominees – See Full List

The 3 Music Awards 2021 nominees or nominations have been announced at a virtual ceremony on Friday, February 12, 2021.

The likes of Sarkodie, Stonebwoy, Gyakie, Kofi Jamar, Yaw Sarpong & Asomafo are among the nominees of the 4th edition of the 3 Music Awards.

Check the full list of nominees for the 3 Music Awards 2021 below:

BREAKTHROUGH ACT OF THE YEAR

Mr Drew

Kofi Jamar

Kweku Flick

Yaw Tog

Dead Peepol

Gyakie

Kobby Salm

Larruso

Camidoh

Bosom P-yung

GROUP OF THE YEAR

Keche

DopeNation

Dead Peepol

R2bees

Bethel Revival Choir

Yaw Sarpong & Asomafo

Fra Music

Santrofi

RAPPER OF THE YEAR

Joey B

Medikal

M.anifest

Sarkodie

Strongman

Eno Barony

Amerado

Kojo-Cue

GOSPEL SONG OF THE YEAR

Blessed – Akesse brempong ft. Joe Mettle

Jesus – MOG

Jesus Over Do – Empress Gifty

Adom (Grace) Diana Hamilton

Yesu Mo – Joe Mettle

Adom Ne Ahumobro – Celestine Donkor

Yendanase – Joyce Blessing

Me Ye Nyame Dea – Patience Nyarko

Nyame De Aba – Nacee

HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

Gangsta Lovin – Akwaboah

Sobolo – Stonebwoy

Behind The Scenes – Kofi Kinaata

Posti Akwaboah

Sex – Kumi Guitar

Party – Sista Afia ft. Fameye

Sankofa – King Jerry

Asabone – Lord Paper ft. Bosom P-Yung

VIRAL SONG OF THE YEAR

Fa Me Ko – Emelia Brobbey

Putuu (Prayer) – Stonebwoy

Sankofa – King Jerry

Say Cheese – KiDi

Otan Hunu – Dead Peepol

GOAT – AY Poyoo

Jerusalem Soup (Master KG cover) – Ajeezay

Sore – Yaw Tog

REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

Sherrif – MzVee

African Party – Stonebwoy

Gi Dem – Larruso

Mi Dey Up (remix) – Kofi Jamar ft. Stonebwoy

Forever – Samini

Lonely – Jah Lead

WHY – Adina Thembi

Killy Killy (remix) – Larruso ft. Stonbwowy, Kwesi Arthur

AFROBEATS/POP SONG OF THE YEAR

Turn Up – Kuami Eugene

Enjoyment – KiDi

Take Care of You – Adina ft. Stonebwoy

Inna Song (Gin & Lime) – Darko Vibes ft. King Promise

Sesa – King Promise

Say Cheese – KiDi

Later – Mr. Drew ft. Kevlyn Boy

No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

Open Gate – Kuami Eugene

Nominate – Stonebwoy ft. Keri Hilson

BEST ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR

I Am Tar – Adomaa

Comot – Worlasi

Musuo – Yaa Yaa

Fancy – Amaarae

Mens3e Da – Akan ft. Efya

Mobo – Santrofi

Happy – FRA

You Are – Jean Feier

Tired – Paapa

Cellular – Super Jazz Club

HIPLIFE SONG OF THE YEAR

Dw3 – Mr. Drew & Krymi ft. Sarkodie

Yawa No Dey – Kelvyn Boy ft. M.anifest

Bumper – Sarkodie

Long Life – Fameye ft. Kwesi Arthur

Okomfour Kwaadee – Fameye

Thank God – DopeNation ft. Kinaata

Oofeetso – Sarkodie ft. Prince Bright

Anadwo – Sarkodie ft. King Promise

SONG OF THE YEAR

No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

Dw3 – Mr. Drew & Krymi ft. Sarkodie

Say Cheese – KiDi

Enjoyment – KiDi

Open Gate – Kuami Eugene

Inna Song (Gin & Lime) – Darko Vibes ft. King Promise

Oofeetso – Sarkodie ft. Prince Bright

La Hustle (remix) – Medikal ft. Criss Waddle, Joey B

Adom (Grace) – Diana Hamilton

Otan Hunu – Dead Peepol ft. Rich Kent

Money – Kweku Flick

Sobolo – Stonebwoy

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

Take Care of You – Adina ft. Stonebwoy

No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

Nominate – Stonebwoy ft. Keri Hilson

One Man – KiDi ft. Adina

Oofeetso – Sarkodie ft. Prince Bright

Dw3 – Mr. Drew & Krymi ft. Sarkodie

Anadwo – Sarkodie ft. King Promise

Otan Hunu – Dead Peepol ft. Rich Kent

La Hustle (remix) – Medikal ft. Criss Waddle, Joey B

Inna Song (Gin & Lime) – Darko Vibes ft. King Promise

EP OF THE YEAR

Love And Happiness – Killbeatz

Contingency Plan – Camidoh

Blue – KiDi

Aayalolo – Afriyie Wutah

Mood Swings – Edem

The Truth – Kofi Jamar

SEED – Gyakie

Lava Feels – Joey B

FAN ARMY OF THE YEAR

BHIM Nation

SarkNation

Shatta Movement

Team Move

Kumericans

AMG Beyond Kontrol

WOMAN OF THE YEAR

Wendy Shay

Adina

Eno Barony

Sista Afia

Diana Hamilton

Celestine Donkor

Efya

Empress Gifty

ARTISTE OF THE YEAR

Kuami Eugene

Stonebwoy

Sarkodie

KiDi

Adina

Diana Hamilton

Medikal

Fameye

