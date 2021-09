Africa Top Entrepreneurs Awards (ATEA) 2021 Nominees Announced | See List

The Africa Top Entrepreneurs Awards (ATEA) 2021 nominees/nominations have been announced at an august ceremony in Accra, Ghana.

The ATEA 2021 nominees include Aliko Dangote, Kwadwo Safo Jnr, Betty Unduga, Zionfelix, Ntsiki Biyela and a host other entrepreneurs across five (5) African countries.

The 4th edition of Africa Top Entrepreneurs Awards, like previous editions will honour outstanding entrepreneurs later in the year.

Check the full list of nominations out and voting codes attached:

Golden Entrepreneur of the Year

Zeenat Ghoor (South Africa) ​FV1

Aliko Dangote (Nigeria) ​​FV2

Kate Quartey-Papafio (Ghana) ​FV3

Lorna Rutto (Kenya) ​​FV4

Folorunsho Alakija (Nigeria) ​FV5

Ntsiki Biyela (South Africa) ​FV6

Ronak Shah (Kenya) ​​FV7

Ibrahim Mahama (Ghana) ​FV8

Daniel Mckorley (Ghana) ​FV9

Kwabena Kese (Ghana) ​​FV10

Celebrity Entrepreneur of the Year

Betty Kyalo (Kenya) ​​FV11

John Dumelo (Ghana) ​​FV12

Laura Ikeji (Nigeria) ​​FV14

Yul Edochie (Nigeria) ​​FV15

Fella Makafui (Ghana) ​​FV17

Jim Iyke (Nigeria) ​​FV18

Mercy Ayigbe (Nigeria) ​​FV20

D’banj (Nigeria) ​​​FV21

Regina Daniels (Nigeria) ​​FV23

Salma Mumin (Ghana) ​​FV25

Mania Kegini (Kenya) ​​FV26

Family Entrepreneur of the Year

Alhassan Dantata – Dantata Organization (Nigeria) ​FV29

Kenedy Osei – Despite Group Of Companies (Ghana) ​FV32

Kojo Safo Jnr (Akofena) – Kantanka Group Of Companies (Ghana)​​ FV31

Bhimji Depar Shah – Bidco Oil Refineries (Kenya)​ FV34

Anton Rupert – Remgro (South Africa) ​​FV36

Derek Kwapong Darko – Lion Security Services Ltd (Ghana) ​FV38

Woman Entrepreneur of the Year

Stella Chinyere Okoli (Nigeria) FV40

Rev Dr Gifty Lamptey (Ghana​​) FV42

Beatrice Agyeman (Ghana) ​​FV43

Zulfat Mukarubega (Rwanda) ​FV44

Ibukun Awosika (Nigeria) ​​​FV46

Winnie Byanyima (Uganda) ​​FV47

Jackline Shaw (Ghana) ​​​FV49

Grenda Grey (South Africa) ​​FV51

Hon Adwoa Sarfo (Ghana) ​​FV52

Patricia Obo Nai (Ghana) ​​FV54

Man Entrepreneur of the Year

Dr. Paa Kwesi Nduom (Ghana) ​​FV56

Kevine Kagirimpundu (Rwanda) ​​FV58

Dr Addo Kuffour (Ghana) ​​FV60

Christelle Kwizera (Rwanda) ​​FV61

Femi Otedola (Nigeria​​​) FV63

Daniel Mckorley (Ghana) ​​FV64

Kenedy Agyapong (Ghana) ​​FV66

Mark Adenuga (Nigeria) ​​​FV68

Kwabena Darko (Ghana​​​) FV69

Prof Raphael Nyarkotey Obu (Ghana) ​ FV187

Entrepreneur in Oil And Gas

Kelvin Okyere – Spring Field Group (Ghana) ​FV73

Femi Otedola – Forte Oil (Nigeria)​​ FV75

Ethel Akafful – Laurel Oil (Ghana) ​​​FV76

Ally Awadh – Lake Oil Group (Tanzania)​​ FV77

Dr Kofi Abban – Rigworld Oil & Gas (Ghana) ​FV78

Tom Cowam – EPCM Holdings (South Africa) ​FV80

Folorunsho Alakija – Famfa Oil (Nigeria) ​​FV82

Intrapreneur of the Year

Dr Fadda Dickson Narh – Executive Director, Despite Media (Ghana) ​FV85

Halima Bello Dangote – Executive Director, Dangote Group (Nigeria)​ FV86

Francis Kudzordzi – Kantanka Automobile Group (Ghana) ​​FV88

Aminu Umar – Non-Executive Director, Forte Oil (Nigeria) ​​FV90

Bola Ray – CEO, EIB Group (Ghana​​) FV92

Ken Ansah – COO, Multimedia Group (Ghana​​) FV93

Dr Enock Aryee Atta – Group Managing Director, Tobinco Group of Companies (Ghana) ​​FV94

Entrepreneur in Politics

Kwabena Duffour (Ghana) ​​FV97

Addo Kufuor (Ghana ​) ​FV98

Paa Kwesi Nduom (Ghana) ​​FV100

Ibrahim Badamasi Babangida (Nigeria) ​FV102

Hannah Bisiw (Ghana) ​​FV103

Kojo Oppong Nkrumah (Ghana) ​​FV105

Desmond Elliot (Nigeria) ​FV106

Chief Bola Ahmed Tinubu (Nigeria) ​FV107

Men and Women in the Gospel in Entrepreneurship

Bishop Oyedopo – Covenant University (Nigeria) ​FV108

Mama Selina – Faith Way (Ghana) ​​FV110

Rev Obofour (Ghana) ​​FV111

Pastor Enoch Adeboye Redeemer University (Nigeria) ​​FV113

Archbishop Nicolas Duncan Williams – Dominion University (Ghana) ​​FV114

Pastor Mensah Otabil – Central University (Ghana) ​​FV116

Mama Kati (Uganda) ​​FV117

Bishop Obinim (Ghana) ​​FV119

Blogpreneur of the Year

Zionfelix (Ghana) ​​FV121

Linda Ikeji (Nigeria) ​​FV124

Ameyaw Debrah (Ghana) ​FV123

Business Daily (Kenya) ​​FV125

The Daily Accra Photo (Ghana) ​FV128

Nana Kofi Acquah (Ghana) ​FV127

Fidelity Bank SME Blog (Nigeria) ​​FV130

Nextnaijaentrepreneur.com (Nigeria) ​FV131

Adinwalls.co.za (South Africa) ​​FV133

Gottaquirk.com (South Africa) ​​FV134

Bizna (Kenya) ​​FV136

Serial Entrepreneur of the Year

Chika Ike (Nigeria) ​FV139

Juliet Ibrahim (Ghana /Nigeria) ​FV141

Yvonne Nelson (Ghana) ​​FV142

D’Banj (Ghana) ​​FV144

Fred Swaniker (Rwanda) ​​FV146

Susan Channel (Ghana/Nigeria) ​​FV150

Emelia Brobbey (Ghana) ​​FV148

Rajj Gideons (Ghana) ​​FV153

Leslie Addo Listowel (Ghana) ​​FV154

2Baba (Nigeria) ​​FV156

Entrepreneur in Real Estate

Adam Contos – Remax Estate (South Africa)​ FV158

Stephanie Wilson (Ghana) ​FV159

Nola Adetola – Veritasi Homes (Nigeria) ​FV160

Emmanuel Gray – Regimanuel Gray Estates (Ghana) ​FV162

Ernesto Taricone – Trassaco Valley Estates (Ghana) ​FV163

Mr Kunle Tinubu – Trojan Estate (Nigeria) ​​FV165

Mr George Moffat – Clifton Homes (Ghana) ​FV167

Entrepreneur in Agriculture

Mr Kwabena Darko – Darko Farms (Ghana) ​​FV169

Nike Majekodunmi – Nuts About Cakes (Nigeria) ​​FV171

John Dumelo (Ghana) ​​FV172

Ruth Quaye – AgEx Venture (Ghana) ​FV174

Abubakar Sadiq Falalu (Nigeria​​) FV175

Betty Unduga (Uganda) ​FV177

George Ebenezer Whyte – Farmers Market (Ghana) ​FV179

Dieudonne Twahirwa – Gashora Farm (Rwanda​) FV180

Entrepreneurs in Media

Ameyaw Debrah (Ghana) ​FV184

Mercy Johnson (Nigeria) ​FV185

Yemi Alade (Nigeria) ​​FV186

Bonang Matheba (South Africa) ​​FV188

Emelia Brobbey (Ghana) ​​FV189

Juliet Ibrahim (Nigeria/Ghana) ​​FV191

Nana Ama Pratt (Ghana) ​​FV193

Mercy Aigbe (Nigeria​) ​FV194

Toke Makinwa (Nigeria) ​​​FV196

Entrepreneurs in Micro & Small Online Business

Makola Online (Ghana) ​​FV199

Jlashes Online (Ghana) ​​FV201

Snap Addicting (Nigeria) ​FV202

Simply Snatched (Ghana) ​FV203

Mag Divas (Nigeria) ​​FV205

Sparkles Jewelry (Ghana) ​FV207

Sneaker Hype GH (Ghana) ​FV208

Regina Daniels Fashion Store (Nigeria) ​FV210

Entrepreneur in Sports

Adebayor (Togo) ​​FV212

Adjoa Bayor (Ghana) ​​FV213

Sammy Kufuor (Ghana) ​​FV214

Justin Mico (Rwanda) ​​FV215

Allan Wanga (Kenya) ​​FV216

Asamoah Gyan (Ghana) ​​FV217

Patrick Sibomana (Rwanda) ​​FV218

Senyuiedzorm Adadevoh (Ghana) ​FV219

Brain Mandela (Kenya​) ​FV220

Most Current/Marketable Blog of the Year in Entrepreneurship

Mari Gyata (Ghana) ​​​​​​FV190

Those Called Celebs (Ghana) ​​​​​FV192

Aba The Great 1 (Ghana) ​​​​​FV195

Instablog9ja (Nigeria) ​​​​​​FV197

Elikem The Gossip (Ghana) ​​​​​FV198

This Is Trending (Ghana) ​​​​​​FV200

Hiz Sarpomah (Ghana) ​​​​​​FV204

Linda Ikeji Blog (Nigeria) ​​​​​​FV206

Gh Gossips (Ghana) ​​​​​​FV209

I Am Akua Saa (Ghana) ​​​​​​FV211

ATEA Foundation (Entrepreneur) Of The Year

Stacy M Foundation (Ghana) ​​​​​FV161

Huddah Foundation (Kenya) ​​​FV164

Tonto Dike Foundation (Nigeria) ​​​​​FV166

Akothee Foundation (Kenya) ​​​​FV168

Teens Aloud Foundation (Ghana) ​​​​FV170

Flavour Foundation (Nigeria) ​​​​​FV173

Amadia Foundation (Ghana) ​​​​​FV176

Fuse ODG Foundation (Ghana) ​​​​​FV178

Empress Njamah Foundation (Nigeria) ​​​​FV181

Skhumbuzo Hlophe (South Africa) ​​​​FV182

Ahanban (Green Leaf ) Foundation (Ghana) ​​​FV183

Young Entrepreneur

Francis Cassidy (Ghana) ​​​​​​FV138

Uche Eze (Nigeria) ​​​​​FV140

Kehinde Molade (Nigeria) ​​​​​FV143

Regina Ampofowaa Darkwah (Ghana) ​​​​FV145

Acquah Augustine (Ghana) ​​​​​FV147

Miss Kheri (Nigeria) ​​​​​​FV149

Francisca Amekor (Ghana) ​​​​​FV151

Mrs Bernice Adjei Effah (Ghana) ​​​​​FV152

Sakina Gado (Ghana) ​​​​​​FV155

Rabi Abu (Ghana) ​​​​​​FV157

Student Entrepreneur

Emmanuel Samuel_Nigeria) ​​​​​FV109

Anthony Obeng (Ghana) ​​​​​​FV112

Sasha Amanfu (Ghana) ​​​​​​FV115

Ama Serwaa Marfo (Ghana) ​​​​​FV118

Veronica Hovi (Ghana) ​​​​​​FV120

Bankole Cardoso (Nigeria) ​​​​​FV122

Mary Nana Yaa Nyarko (Ghana) ​​​​​FV126

David Osei (Ghana​​​​​​) FV129

Aku Sika (Ghana) ​​​​​​FV132

Alice Dukubor (Ghana) ​​​​​​FV135

Mayart Gyebi (Ghana) ​​​​​​FV137

Discovery Entrepreneur of the Year

Emmanuel Eshun (Ghana) ​​​​​​FV79

Michael Boahen (Ghana ) ​​​​​FV81

Priscilla Agyekum (Ghana ) ​​​​​FV83

Kanyisonya Onalaja (Nigeria) ​​​​​FV84

Prince Asare (Ghana) ​​​FV87

Aigbe Timoty (Nigeria ) ​​​​​​FV89

Abraham Gyan (Ghana) ​​​​​​FV91

Frank Adade (Ghana ) ​​​​​​FV95

Kenneth Tawiah (Ghana)​​​​​ FV96

Samuel Nana Kwami (Ghana) ​​​​​FV99

Miss Obiyaaa Osei (Ghana) ​​​​​FV101

Shantel Okwabeng (Ghana) ​​​​​FV104

Best Group

Kantanka Group Of Companies_Ghana ​​​​FV45

Dangote Group Of Companies_Nigeria ​​​​FV48

Tobinco Group Of Companies_Ghana ​​​​FV50

Chicason Group Of Companies _Nigeria ​​​​FV53

Kwarleyz Group -Ghana ​​​​​FV55

Rwanda Investment Group_Rwanda ​​​​FV57

Despite Group Of Companies_Ghana ​​​​FV59

Rwacom Group _Rwanda​​​​​ FV62

Leonards Group Of Companies-Ghana ​​​​FV65

Sameer Group_Kenya ​​​​​​FV67

Nation Media Group_Kenya ​​​​​FV70

Shoprite Holding_South Africa ​​​​​FV71

Mtn Group_South Africa ​​​​​FV72

Jospong Group Of Companies_Ghana​​​​ FV74

Manufacturing Entrepreneurs

Kelpack Manufacturing Limited_South Africa ​​​FV13

KK PEPRAH CO LTD_Ghana ​​​​​FV16

Unilever_Nigeria ​​​​​​FV19

Kasapreko Co Ltd_Ghana ​​​​​FV22

Dzata Cement_Ghana ​​​​​​FV24

Nigerian Breweries_Nigeria ​​​​​FV27

Accra Breweries_Ghana ​​​​​FV28

Happy Man Bitters_Ghana​​​​​ FV30

Guiness Ghana_Ghana ​​​​​​FV33

Cimaf_Ghana​​​​​​​ FV35

Privamnuts Epz Kenya Ltd_Kenya ​​​​FV37

Rwanda Motorcycle Company Factory_Rwanda ​​​FV39

South African Breweries_South Africa​​​​ FV41

YOUTUBE ENTREPRENEUR OF THE YEAR

Dennis the National _ Kenya​​​​​ FV221

Kojo sheldon _ Ghana​​​​​​ FV222

Mark Angel _ Nigeria​​​​​​ FV223

Broda shaggi _ Nigeria​​​​​​ FV224

Zion Felix _ Ghana​​​​​​ FV225

One Ghana tv _ Ghana​​​​​​ FV226

Mandi Sarro _ Kenya​​​​​​ FV227

Wodemaya _Ghana​​​​​​ FV228

How to Vote

USSD Code (Ghana Only): *447*714#

Website (Ghana and Other Countries): Aketesia Group or Castvote

or Mobile App (Ghana and Other Countries): via Castvote (android users only)

The event which was streamed live on Ceejay TV was graced by Ghanaian media personality Akumaa Mama Zimbi, medical practitioner Dr. Richard Hagan, Miss Noble Ghana 2021 2nd runner-up Sedinam, and many more.

The annual Africa Top Entrepreneurs Awards (ATEA) is powered by the Aketesia Group.

