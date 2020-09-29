BET Hip Hop Awards 2020 Nominees – See Full List
The BET Hip Hop Awards 2020 nominees have been announced as most excelling musicians in the past year are set to be honoured in the genre.
The 15th annual BET Hip Hop Awards is made up of 17 categories and Da Baby lead the pack with 12 nominations.
This is followed by Roddy Ricch and Megan The Stallion with 11 and 8 nominations, respectively.
Other nominees include Drake, Big Sean, Nasty C Beyoncé, and City Girls.
There was no nomination for any Ghana-based [homegrown] music act.
Check the complete list of BET Hip Hop Awards 2020 nominees:
BEST HIP HOP VIDEO
DABABY, “BOP”
DABABY FEAT. RODDY RICCH, “ROCKSTAR”
DRAKE, “TOOSIE SLIDE”
FUTURE FEAT. DRAKE, “LIFE IS GOOD”
LIL BABY, “THE BIGGER PICTURE”
RODDY RICCH, “THE BOX”
BEST COLLABORATION
DABABY FEAT. RODDY RICCH, “ROCKSTAR”
FUTURE FEAT. DRAKE, “LIFE IS GOOD”
JACK HARLOW FEAT. TORY LANEZ, DABABY & LIL WAYNE, “WHATS POPPIN (REMIX)”
MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ, “SAVAGE (REMIX)”
MEGAN THEE STALLION FEAT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN, “HOT GIRL SUMMER”
MUSTARD FEAT. RODDY RICCH, “BALLIN'”
BEST DUO OR GROUP
CHRIS BROWN AND YOUNG THUG
CITY GIRLS
EARTHGANG
JACKBOYS
MIGOS
RUN THE JEWELS
BEST LIVE PERFORMER
BIG SEAN
DABABY
DRAKE
MEGAN THEE STALLION
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
LYRICIST OF THE YEAR
BIG SEAN
DABABY
DRAKE
J. COLE
MEGAN THEE STALLION
RAPSODY
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
CACTUS JACK & WHITE TRASH TYLER
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
DJ OF THE YEAR
CHASE B
D-NICE
DJ DRAMA
DJ ENVY
DJ KHALED
MUSTARD
PRODUCER OF THE YEAR
9TH WONDER
DJ KHALED
HIT-BOY
JETSONMADE
MIKE WILL MADE-IT
MUSTARD
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
RODDY RICCH
SONG OF THE YEAR
“BOP” – Produced By JetsonMade & Starboy (DABABY)
“LIFE IS GOOD” – Produced by Ambezza, D. Hill & OZ (FUTURE FEAT. DRAKE)
“ROCKSTA”R – Produced by SethInTheKitchen (DABABY FEAT. RODDY RICCH)
“SAVAGE (REMIX)” – Produced by J. White Did It (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)
“THE BOX” – Produced by 30 Roc & DatBoiSqueeze (RODDY RICCH)
“TOOSIE SLIDE” – Produced by OZ (DRAKE)
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
DABABY – BLAME IT ON BABY
DABABY – KIRK
FUTURE – HIGH OFF LIFE
LIL BABY – MY TURN
MEGAN THEE STALLION – SUGA
RODDY RICCH – PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIA
BEST NEW HIP HOP ARTIST
FLO MILLI
JACK HARLOW
MULATTO
NLE CHOPPA
POP SMOKE
ROD WAVE
HUSTLER OF THE YEAR
CARDI B
DJ KHALED
JAY-Z
MEGAN THEE STALLION
RICK ROSS
TRAVIS SCOTT
BEST HIP HOP PLATFORM
COMPLEX
HIPHOPDX
HOTNEWHIPHOP
THE BREAKFAST CLUB
THE JOE BUDDEN PODCAST
THE SHADE ROOM
XXL
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
BEYONCÉ, “SAVAGE (REMIX)” (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)
BIA, “BEST ON EARTH” (RUSS FEAT. BIA)
CARDI B, “WRITING ON THE WALL” (FRENCH MONTANA FEAT. POST MALONE, CARDI B & RVSSIAN)
FUTURE, “ROSES (REMIX)” (SAINT JHN FEAT. FUTURE)
RODDY RICCH, “ROCKSTAR” (DABABY FEAT. RODDY RICCH)
TRAVIS SCOTT HOT (REMIX) (YOUNG THUG FEAT. GUNNA & TRAVIS SCOTT)
IMPACT TRACK
ANDERSON .PAAK & JAY ROCK, “LOCKDOWN”
DABABY FEAT. RODDY RICCH, “ROCKSTAR (BLM REMIX)”
J. COLE, “SNOW ON THA BLUFF”
LIL BABY, “THE BIGGER PICTURE”
RAPSODY FEAT. PJ MORTON, “AFENI”
WALE FEAT. KELLY PRICE, “SUE ME”
BEST INTERNATIONAL FLOW
DJONGA (BRAZIL)
KAARIS (FRANCE)
KHALIGRAPH JONES (KENYA)
MERYL (FRANCE)
MS BANKS (UK)
NASTY C (SOUTH AFRICA)
STORMZY (UK)
Source: Yaw Plug | PlugTimes.com
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