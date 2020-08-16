RTP Awards 2020 Nominees Announced — See Full List
The RTP Awards 2020 nominees have been announced and a number of excelling media personalities and brands are up for honours.
The nominations to the 10th edition of the RTP Awards was released on Friday, 14th August 2020.
Among the nominees include Bernard Avle, Abeiku Aggrey Santana, Zionfelix, Juliet Barwuah, and Berla Mundi.
This years Radio and Television Personality Award is made up of over 41 categories.
The 2020 RTP Awards is scheduled for October 2020.
See full list of nominees below:
RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2019-2020
BERNARD AVLE – CITI FM
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM
UMARU SANDA AMADU – CITI FM
PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV
ABEIKU AGGREY SANTANA – OKAY FM
PERSONALITY OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)
KWAMI SEFA KAYI – PEACE FM
BOLA RAY – EIB NETWORK
OHENEYERE GIFTY ANTI – THE STANDPOINT
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
MEDIA GROUP OF THE YEAR 2019-2020
DESPITE MEDIA GROUP
MULTIMEDIA GROUP
ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)
EIB NETWORK
CLASS MEDIA GROUP
OMNI MEDIA (CITI TV & FM)
MEDIA GENERALE (MG)
MEDIA GROUP OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)
MULTIMEDIA GROUP
DESPITE MEDIA GROUP
EIB NETWORK
ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)
MEDIA GENERALE (MG)
RTP HONORARY OF THE YEAR 2020
KWABENA DUFOUR – CHAIRMAN OF EIB NETWORK
TV STATION OF THE YEAR 2019-2020
UTV
CITI TV
TV3
GHONE TV
ANGEL TV
ADOM TV
JOY NEWS
DIGITAL TV CHANNEL OF THE YEAR 2019-2020
MAX TV
TV XYZ
CASH TV
OBTV
ANGEL TV
HOMEBASE TV
CTV
ADOM TV
PAN AFRICAN TV
KISS TV
ICE TV
DGN TV
AGOO TV
EBN TV
BRYT TV
TV PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
DATE RUSH – TV3
NEW DAY – TV3
THE POINT OF VIEW – CITI TV
GH TODAY – GHONE TV
ADEKYE NSROMA – UTV
RESTORATION WITH STACY – PLATINUM NETWORK
UNITED SHOWBIZ — UTV
STATE OF AFFAIRS – GHONE TV
TV MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
SERWAA AMIHERE – GHONE TV
RANDY ABBEY – METRO TV
YAA KONAMAH – UTV
JOHNNIE HUGHES – TV3
LANTAM PAPANKO – GHONE TV
ROSELYN FELLI –TV AFRICA
BERLA MUNDI – TV3
TELEVISION MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
GOOD MORNING AFRICA – PAN AFRICAN TV
GH TODAY – GHONE
NEW DAY – TV3
BREAKFAST LIVE – TV AFRICA
ADEHYE NSROMA – UTV
GOOD MORNING GHANA – METRO TV
BREAKFAST DAILY – CITI TV
ANGEL IN THE MORNING – ANGEL TV
TV SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
PHILIP SITSOFE ATSRIM – MAX TV
DAN KWAKU YEBOAH – UTV
PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV
NANA KWAKU MENSAH (KANINJA) — ANGEL TV
MICHAEL KOFI ODURO – METRO TV
JULIET BAWUAH – TV3
THIERRY NYANN – TV3
TV SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
SPORTS STATION – TV3
ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV
E-SPORTS LIVE – ETV GHANA
SPORTS DIRECT – METRO TV
PREMIER LEAGUE PREVIEW SHOW – CITI TV
FIRE FOR FIRE – ADOM TV
PL SHOW – MAX TV
TV FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
MZGEE – TV3
REGINA VAN-HELVERT – GHONE TV
BERLA MUNDI – TV3
COOKIE TEE – GHONETV
JACKIE ACQUAYE – METRO TV
ANITA AKUFFO – TV3
NANA AMA MCBROWN – UTV
TV MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
GIOVANI CALEB – TV3
ABEIKU AGGREY SANTANA — UTV
KMJ – JOY PRIME
BLISS KINGG – METRO TV
NII KPAKPO THOMPSON – TV3
MARSHALL – MAX TV
NANA KWADWO ADDO – TV3
AKROBETO — UTV
TV ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
UNITED SHOWBIZ — UTV
PURPLE ROOM– ANGEL TV
RYTHMZLIVE – GHONE TV
WHATSAPP TV– TV7
SHOWBIZ 360 – TV3
ATUU – UTV
UPCLOSE – MAX TV
REAL NEWS — UTV
TV FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020
AYISHA YAKUBU – TV3
NANA AKUA MENSAH ABORAMPAH – TV3
3. PORTIA GABOR – TV3
VIVIAN KAI LOKKO – CITI TV
FREMA ADUNYAME – CITI TV
ADWOA YEBOAH AGYEI — UTV
SERWAA AMIHERE – GHONE TV
TV MALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020
FRANCIS ABBAN – GHONE TV
KWABENA ANTWI BOASIAKO – UTV
STEVEN ANTI – TV3
ALFRED OCANSEY – TV3
UMARU SANDA AMADU – CITI TV
AGYA KWABENA — UTV
JUSTICE APPIAH – PAN AFRICAN TV
TV NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
UTV NEWS – UTV
NEWS 360– TV3
JOY NEWS PRIME – JOY NEWS
CITI NEWSROOM – CITI TV
GHONE NEWSROOM – GHONE TV
PAN AFRICAN NEWS – PAN AFRICAN TV
NEWS NIGHT – METRO TV
TV CURRENT AFFAIR PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)
GOOD EVENING GHANA – METRO TV
THE POINT OF VIEW – CITI TV
STATE OF AFFAIRS – GHONE TV
THE KEY POINT – TV3
MPU NE MPU — UTV
ALHAJI AND ALHAJI – PAN AFRICAN TV
CRITICAL ISSUES – UTV
NEWS FILE – JOY NEWS
TV FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020
NANA AMA MCBROWN – UTV
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
ABENA TABI – TV3
BERLA MUNDI – TV3
YAA KONAMAH – UTV
SERWAA AMIHERE – GHONE TV
TV DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
PORTIA GABOR – TV3
COOKIE TEE – GHONE TV
MS NANCY – GHONE TV
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
ANIM ADDO – UTV
AMA PRATT – PAN AFRICAN TV
JUSTICE DANQUAH – ETV GHANA
NANA AMA MCBROWN (MCBROWN KITCHEN) — UTV
TV REALITY SHOW OF THE YEAR 2019-2020
DATE RUSH – TV3
TALENTED KIDZ – TV3
MENTOR RELOADED – TV3
ENRICHING LIVES COOKING COMPETITION – WILMAR AFRICA
MCDAN ENTERPRENEURSHIP CHALLENGE – MCDAN GROUP
MISS GOLDEN STOOL – ANGEL TV
MCBROWN KITCHEN — UTV
TV LOCAL SERIES OF THE YEAR 2019-2020
YOLO – FARMHOUSE
EFIE WURA – TV3
BOYS ABRE – UTV
PAPA KUMASI — UTV
ROOMMATES – GHONE TV
BLOGGER OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)
AMEYAW DEBRAH – AMEYAWDEBRAH.COM
EUGENE OSAFO NKANSAH – NKONKONSA.COM
AARON SAFOHENE AFFUL — RONNIE IS EVERYWHERE
FELIX ADOMAKO MENSAH – ZIONFELIX.NET
RASHID EMMANUEL – GHPAGE.COM
PAPAGA SECKLOAWU BLESS – CELEBRITIESBUZZ.COM.GH
CHRIS HANDLER – GHBASE.COM
ATTRACTIVE MUSTAPHA – ATTRACTIVEMUSTAPHA.COM
NII ATAKORA MENSAH – GHANAMUSIC.COM
ISAAC AIDOO – GHKWAKU.COM
AUGUSTUS KORANTENG KYEI – KOBBYKYEINEWS.COM
SAMUEL KUMAH – SAMMYKAYMEDIA.COM
EDWARD BLAGOGEE – BLAGOGEE.COM
OHEMAA CANDACE – GHSPLASH.COM
KOFI ADOMAH NWANWANNI – KOFITVINTERNATIONAL.COM
RADIO CATEGORIES 2019-2020
RADIO STATION OF THE YEAR 2019-2020
CITI FM
JOY FM
OKAY FM
ANGEL FM
PEACE FM
STARR FM
ADOM FM
RADIO PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
KOKROOKO – PEACE FM
DWASO NSEM – ADOM FM
SUPER MORNING SHOW – JOY FM
EKWANSO DWOODWO – OKAY FM
CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM
AGYA SO GYASO — OKAY FM
3FM DRIVE – 3FM
BEST RADIO PERSONALITY GREATER ACCRA REGION 2019-2020
UMARU SANDA AMADU – CITI FM
FRANCIS ABBAN – STARR FM
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
BERNARD AVLE – CITI FM
CAPTAIN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM
KWAME NKRUMAH TIKESIE — OKAY FM
BENJAMIN AKAKPO – CLASS FM
AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM
BEST RADIO PERSONALITY ASHANTI REGION 2019-2020
KWAME ADINKRA – PURE FM
KWAME TANKO – ANGEL FM
ATTA POKU – KESSBEN FM TO WONTUMI FM
IKE DE UNPREDICTABLE– ANGEL FM
MAMA EFE – NHYIRA FM
EUGENE ADU POKU – OYEREPA FM
KOJO MARFO – ABUSUA FM
MR. KAXTRO – ULTIMATE FM
BEST RADIO PERSONALITY EASTERN REGION 2019-2020
CULTURE B – AGOO FM
WONDER GEE – TASTE FM
PAPA ATTITUDE – RITE FM
NANA AKUA – OKWAHU FM
AKUA JUSTINA – OBOUBA FM
DJ MIX– EMAK FM
DJ POLICE – BRYTE FM
OKE – AGOO FM
BEST RADIO PERSONALITY NORTHERN SECTOR OF GHANA 2019-2020
ANGAAMWIN ALHASSAN IBRAHIM – RADIO TAMALE
DJ ZAMPREYAL – RADIO SAVANNAH
AKOSUA KWARTENG BOATEMA – FILLA FM
MC ALASKA – HOME RADIO
ASPERILLA FOSTINO – HOME RADIO
ANAAKAA WARRIS – HOME RADIO
RICHARD FORGOR – PAD FM
EWURAMA ATTOH – KESMI FM
BEST RADIO PERSONALITY CENTRAL REGION 2019-2020
ADU GYAMFI MARFO – KINGDOM FM, MANKESSIM
KWAME DAPAAH – KINGDOM FM, CAPE COAST
NAK ABRANTSE – RICH FM
CANDY MAN – DARLING FM
CONSCIOUS QUEEN– PINK FM
SHAQ B – DARLING FM
DON KAY – ATL FM
AMANSAN KRAKYE — GBC RADIO CENTRAL
BEST RADIO PERSONALITY VOLTA-OTI SECTOR 2019-2020
RAYMOND CALDRON – SELA RADIO
MARY BEDZO – KEKELI FM
VICTORIA AKPALU – NYAWASE FM
KWABENA NTOW – BEYOND FM
FRANK FOLEY – HERITAGE FM
ISRAEL TOSU – OTI FM
MARTHA RONNY – DZIGBORDI FM
MIMI AHOEFE – SWISS FM
BEST RADIO PERSONALITY WESTERN SECTOR 2019-2020
YOOFI EYESON – SPICE FM
KOJO BRACE – SKYY POWER FM
PAA KWESI SIMPSON – CONNECT FM
NAA AYORKO – EMPIRE FM
SIR RICH – ROYAL FM
CHELSEA SEY – YFM
HON. ANASTASIA – ANGEL FM
DJ ATTRACTIVE – ANGEL FM
BEST RADIO PERSONALITY BRONG-AHAFO SECTOR 2019-2020
DJ QUEST – ARK FM
AUDREY AKOSUA TINDANA – ANGEL FM
KWABENA OBENG AKROFI – ARK FM
ADWOABA KOFI NTIAMOA – FREE FM
COLLINS YAW JNR. (KING CY) – GENESIS RADIO
TACTICAL SHIFO – CHEERS FM
KWABENA MANU – STAR FM
JOHN AKANDANA – ANGEL FM
RADIO MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
NANA YAW KESSE – PEACE FM
BERNARD KOKU AVLE – CITI FM
FRANCIS ABBAN – STARR FM
CAPTIAN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM
ANDY DOSTY – HITZ FM
KWASI ABOAGYIE – NEAT FM
KWAME NKRUMAH TIKESIE – OKAY FM
RADIO MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
KOKROKOO – PEACE FM
MORNING STARR – STARR FM
DAYBREAK HITZ – HITZ FM
CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM
SUPER MORNING SHOW – JOY FM
ADE AKYE ABIA – OKAY FM
DWASO NSEM – ADOM FM
RADIO MID-MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
KOFI KUM BILSON– PEACE FM
NANA ROMEO – ACCRA FM
OHEMAA WOYEJE – ADOM FM TO ANGEL FM
AGYENIM BOATENG – KASAPA FM
CAROLINE SAMPSON – YFM TO ASAASE RADIO
RADIO LATE AFTERNOON SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
ODIAHENKAN KWAME YEBOAH – PEACE FM
GIOVANNI CALEB – 3FM
ABEIKU SANTANA – OKAY FM
ANTOINE MENSAH – LIVE FM
ELVIS CRYSTAL – PLUZZ FM TO ASAASE RADIO
KWAME BEE – KASAPA FM
DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)
RADIO SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019–2020
GEORGE ADDO JUNIOR – HITZ FM/JOYFM
DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM
SADDICK ADAMS (SPORTS OBAMA) – ATINKA TO ANGEL FM (ACCRA)
MICHAEL DARKO (DON SUMMER) – ANGEL FM (KUMASI)
YAW OFOSU LARBI – 3FM
NATHAN QUAO – CITI FM
ROCKSON ADJEI YEBOAH – FOX FM (KUMASI)
RADIO SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
ASEMPA SPORTS – ASEMPA FM
ANGEL SPORTS – ANGEL FM (KUMASI)
PEACE POWER SPORTS – PEACE FM
ANGEL FLOODLIGHT SPORTS – ANGEL FM (ACCRA)
HAPPY SPORTS – HAPPY FM
JOY SPORTS – JOY FM
CITI SPORTS – CITI FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (LOCAL LANGUAGE) 2019-2020
NANA YAW KESSE – PEACE FM
AFIA POKUAA– ADOM FM TO OKAY FM
KWABENA MARFO — PEACE FM
DAAKYEHENE OFOSU AGYEMAN – POWER FM
AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM
BONOHENE BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM
MAAME BIAMAH KWAFO – PEACE FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (ENGLISH LANGUAGE) 2019-2020
NANA AKUA ABORAMPAH – 3FM
UMARU SANDA AMADU – CITI FM
NAA DEDEI TETTEH – STARR FM
ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM
NAA BORLEY BORTEY – STARR FM
VALENTINA OFORI AFRIYIE – CLASS FM
PEARL AKANYA OFORI – CITI FM
RADIO NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020
EYE WITNESS NEWS – CITI FM
PEACE FM NEWS – PEACE FM
STARR NEWS TODAY – STARR FM
TOP STORY – JOY FM
KASIEBO IS TASTY – ADOM FM
ACCRA KASIEBO — ACCRA FM
POWER NEWS – POWER FM
RADIO ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST 2019-2020
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
DR. CANN – HAPPY FM
AKWASI ABOAGYE – PEACE FM
ANDY DOSTY – HITZ FM
CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM
HALIFAX ANSAH ADDO – OKAY FM
NANA ROMEO – ACCRA FM
RADIO DJ OF THE YEAR 2019-2020
DJ BLACK – HITZ FM/JOY FM
DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)
MR. KAXTRO – ULTIMATE FM (KUMASI)
DJ AROMA – PURE FM (KUMASI)
DJ ADVISOR – HAPPY FM
DJ YOUNG BOY – PEACE FM
DJ PHLETCH – OKAY FM
RADIO FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020
AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM
ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM
MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM
MAMA EFE – NHYIRA FM
NANA YAA KONADU – PEACE FM
AKOSUA AGOR ABOAGYE – PEACE FM/OKAY FM
AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM FM
RADIO DEVELOPMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
NANA YAA KONADU – PEACE FM
MAMA EFE – NHYIRA FM
JOHNNIE HUGHES – 3FM
AKUMAA MAMA ZIMBI– ADOM FM
ETORNAM SEY – 3FM
NAA ATWEE ODURO – ACCRA FM
RADIO REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
AFRICAN CHILD – LUV FM/NHYIRA FM
BLAKK KOBBY – 3FM
KING LAGAZEE – HITZ FM
BLAKK RASTA – ZYLOFON FM
CONSCIOUS QUEEN – PINK FM
RADIO GOSPEL SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
SO ME SO – ANGEL FM (KUMASI)
OHEMAA KENTE – NUMBER ONE FM
PASTOR JEREMIAH – NHYIRA FM
FRANKY 5 – HITZ FM
AGYENIM BOATENG – KASAPA FM
JOHNSON ADU BOAHEN – ANGEL FM, ACCRA
SAMPSON BONNEY – ONUA FM
RADIO TALK SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020
NANA YAW KESSE – PEACE FM
PHILIP OSEI BONSU – ASEMPA FM
MUGAABE MAASE – POWER FM
MAC JERRY OSEI AGYEMAN – NEAT FM
AKWASI NSIAH – KASAPA FM
BRIGHT KWESI ASEMPA – ONUA FM
Source: Yaw Plug | PlugTimes.com
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